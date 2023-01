Stasera la finale di Supercoppa Primavera: come seguire Inter-Fiorentina

La gara di Supercoppa fra le formazioni Primavera di Inter (campione d'Italia) e Fiorentina (vincitrice della Coppa nazionale) si terrà stasera all'U-Power Stadium di Monza alle ore 20:30. Per coloro che non potessero collegarsi in diretta televisiva su Sportitalia, o che preferissero il racconto della partita fatto da giornalisti di parte viola, c'è la diretta con due inviati a cura del Pentasport di Radio Bruno, oggi in versione estesa dalle 18, oppure, naturalmente, la diretta testuale a cura di Stefano Fantoni per Violanews.com.