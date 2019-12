Settore giovanile, dopo Vergine cambia tutto: triumvirato ad interim, la prossima stagione…

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul settore giovanile della Fiorentina, che ieri ha registrato l’addio di Vincenzo Vergine . La società ha deciso di modificare il modus operandi: non più spese elevate, ma scouting regionale rinforzato. Al momento non sarà nominato un responsabile, fino a fine stagione ci sarà Pradè a capo dell’area, coadiuvato da Comotto e Angeloni con la supervisione di Barone. Per la prossima stagione la società ha un paio di idee, ma restano top secret: arrivano smentite sui nomi di Massimo Tarantino e Cesare Prandelli.