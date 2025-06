Scuderi, protagonista della Primavera viola: su di lui interessi dalla B e C

Giulio Scuderi, protagonista nella Primavera della Fiorentina, è seguito da club di Serie B e C. Il classe 2005 vuole restare in viola

La Fiorentina continua a lavorare in vista della prossima stagione, potendo guardare con soddisfazione al percorso compiuto dalla sua Primavera negli ultimi due anni. Nonostante la sconfitta nella finale playoff contro l’Inter, il lavoro svolto dal tecnico Daniele Galloppa resta di alto profilo.

I meriti vanno ben oltre i risultati sul campo: la crescita individuale di diversi giovani talenti è stata uno degli aspetti più rilevanti dell’intero progetto tecnico. In attesa della conferma ufficiale di Galloppa sulla panchina dell’U20 viola, uno dei temi più caldi resta il futuro dei singoli giocatori, a partire da Giulio Scuderi .

Classe 2005, Scuderi è stato uno dei punti fermi della Primavera viola: con 2680 minuti disputati tra campionato e Coppa Italia, è risultato tra i calciatori più utilizzati da Galloppa. Il suo rendimento ha attirato l’interesse di diversi club di Serie B e Serie C , come riportato da MondoPrimavera.com.

Nonostante i corteggiamenti, l’ambizione del giocatore è quella di rimanere nell’orbita della Fiorentina , club a cui è profondamente legato e che gli ha dato l’opportunità di mettersi in mostra nel massimo campionato giovanile nazionale.

Nato a Roma il 9 dicembre 2005, Scuderi ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Trastevere, realtà attenta alla valorizzazione dei giovani. Nella stagione 2022-23, a soli 17 anni, ha esordito in prima squadra, collezionando otto presenze tra Serie D e Coppa Italia .

Arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2023, è stato inizialmente aggregato all’Under 18, per poi passare in Primavera a partire da settembre. In questa stagione ha totalizzato 38 presenze, con 1 gol e 4 assist.