Rubino: “Oggi giornata storta. Prima squadra? Devo fare bene in Primavera”

"La finale è una partita secca, loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni e noi. Il primo gol un po' fortunato, sul secondo forse c'era un fallo, ma alla fine l'arbitro non fischia e quindi inutile tornarci sopra. Ci può stare una giornata storta, poi si spera sempre di non averla in una finale. Siamo stati meno bravi oggi, la stagione è lunga, speriamo di fare bene e vincere ancora. Penso prima alla squadra che a me stesso, speravo di vincere oggi. Essere in prima squadra è una cosa bellissima e se ci rimani è ancora più bello, ho nella testa di fare bene in Primavera e di arrivare più in alto possibile".