Romania U21, convocato Munteanu. Un suo compagno declina e sceglie l’Italia

Tra i convocati del Ct della Romania Under 21 Emil Săndoi c'è anche Louis Munteanu, in prestito dalla Fiorentina al Farul Constanta, formazione romena. La Nazionale dell'est sfiderà in amichevole Portogallo (24 marzo) e Germania (28 marzo) in vista degli Europei di categoria. Nella lista dei convocati c’era anche Andrei Coubiș, ma il giocatore del Milan, dotato di doppia cittadinanza, ha rifiutato la convocazione, preferendo la Nazionale italiana Under 20.