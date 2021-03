Reggina, il viola Dalle Mura: “Felice per l’esordio dal primo minuto”

Cristian Dalle Mura, giovane difensore della Reggina in prestito dalla Fiorentina, ha parlato in video conferenza dopo il pareggio amaranto al cospetto del Chievo Verona in cui lui è sceso in campo:

Sono contento per l’esordio dal 1′, il Chievo è una squadra molto forte, ma contava soprattutto il risultato della squadra. E’ stata una grande emozione, ringrazio il mister e tutti i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano d’aiuto. Sono davvero molto emozionato.

