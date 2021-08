Primavera: termina a reti bianche il primo test con il Prato

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani ha disputato la prima amichevole stagionale, 0-0 col Prato nel ritiro di Fiumalbo

E’ terminato a reti inviolate l’allenamento congiunto tra il Prato e la Fiorentina Primavera. A riportarlo è TvPrato che dà conto del tabellino della gara, disputatasi ieri pomeriggio, nel ritiro di Fiumalbo. La Fiorentina schierata in campo da Alberto Aquilani, con il 4-4-2 ha presentato una squadra rinnovata e aggressiva: Dainelli in porta, difesa con Frison e Caio centrali, Rocchetti e Koffi sugli esterni. A centrocampo Krastev in cabina di regia con Neri, Agostinelli e Milani a sostegno delle due punte Di Stefano e Petronelli. I viola hanno avuto l’occasione più ghiotta di tutta partita con l’ex biancazzurro Lorenzo Petronelli (classe 2003) che al 29′ ha colpito una clamorosa traversa.