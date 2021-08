Dal Bari alla Fiorentina: Mercurio pronto a seguire le orme di Castrovilli

Il talento del Bari Mercurio, classe 2003, sembra destinato a ripercorrere lo stesso percorso che portò Castrovilli alla Fiorentina

Sull'edizione di Bari de la Repubblica troviamo un interessante articolo su Giovanni Mercurio, diciottenne che potrebbe ripercorrere il percorso di Gaetano Castrovilli in viola. La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul trequartista. con l'idea di farlo maturare in Primavera. La stessa trafila che permise a Castrovilli di approdare a Firenze, giocando un torneo di Viareggio da protagonista. Presto per fare paragoni, ma - scrive il quotidiano - per il classe 2003 potrebbe prospettarsi la stessa possibilità di scalata. Se l’interessamento della Fiorentina si concretizzasse, Mercurio dovrebbe scegliere se farsi le ossa nella Primavera di un grande club o sperare di avere più spazio in C, con il Bari.