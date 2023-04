Primavera, si cambia: ecco le novità per favorire i talenti italiani

A partire dal prossimo campionato viene introdotto un vincolo al tesseramento. Sarà obbligatorio schierare nella distinta di gara – che sarà ridotta a 22 elementi – almeno cinque ragazzi che abbiano i requisiti per essere convocati in Nazionale

Con l’obiettivo di favorire ulteriormente il processo di crescita e formazione dei giovani calciatori, il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha deliberato alcune modifiche al Regolamento del Campionato Primavera 1 TIM. Una prima novità riguarderà l’età limite del massimo campionato giovanile, che si intende portare da Under 19 a Under 20 a partire dalla stagione 2024-25. Fin dal prossimo campionato 2023-24 verrà inoltre introdotto un vincolo al tesseramento con particolare riferimento ai calciatori “local*” e ai calciatori convocabili per le Rappresentative Nazionali Italiane al fine di favorire un maggior utilizzo di ragazzi formati dai Club Italiani. (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU NUMERICALCIO)