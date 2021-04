Non sarà alle 15 il calcio d’inizio di Roma-Fiorentina, seconda giornata di ritorno del Campionato Primavera 1. L’incontro è stato posticipato alle 16 perché in casa giallorossa si sta attendendo l’esito degli ultimi tamponi di controllo. Nello specifico, il risultato della ripetizione di alcuni di essi. Restate su Violanews per ulteriori novità in arrivo dalla Capitale.

LEGGI ANCHE – Martorelli: “Lippi non adatto per le trattative. Servono idee, non dirigenti”