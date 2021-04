Martorelli: “Lippi non adatto per le trattative. Servono idee, non dirigenti”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto nel corso di “A pranzo con il Pentasport”, sulle frequenze di Radio Bruno:

Eysseric e un insperato ruolo da protagonista? Aveva bisogno di un allenatore in grado di dargli fisucia, acquisire l’autostima necessaria per fare le cose che hanno nel Dna. Senza fiducia, rischiano di fare il compitino. Le qualità di un allenatore e di una società stanno nel dimostrare proprio questa capacità.

Domani la Fiorentina affronta la squadra, dopo l’Inter, più difficile da incontrare. Ancora di più adesso che ha un solo obiettivo su cui convogliare le proprie energie. Per la Fiorentina è importante scendere in campo con l’attitudine giusta. Le partite dove fare i punti necessari alla salvezza sono sicuramente altre.

La famiglia Percassi ha costruito qualcosa di importante negli anni, le cose non accadono per caso. Questo club ha messo insieme mattone dopo mattone per essere competitiva ai vertici e ben figurare in Europa. L’allenatore ha saputo plasmare una squadra forte, con giovani validi in tutti i reparti. È una società solida alla quale la Fiorentina deve guardare, come punto d’approdo. La Fiorentina ha bisogno di piani ben precisi e idee chiare. Ha i dirigenti e gli uomini per poterlo fare.

Lippi? Dall’esterno è difficile dare valutazioni. Pradè ha qualità per ricoprire quel ruolo, esperienza nelle trattative. Se invece parliamo di scouting è un altro discorso, ma occorre un assetto societario diverso. Negli ultimi anni sono stati tirati fuori vari giovani, Vlahovic su tutti. Non ce ne sono di attaccanti classe 2000 così forti in Europa, a parte Haaland.

Investimenti da salvaguardare? Non c’è nulla da buttare Amrabat non ha reso secondo le aspettative, ma ha margini di miglioramento notevoli. Viene da un campionato importante a Verona, ma è ancora molto giovane. Lo stesso si può dire per Castrovilli che con un nuovo tecnico potrebbe trovare maggiore continuità di rendimento.