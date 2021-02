Primavera, Milani: “Juventus? Rivalità storica, daremo il 100% per vincere. Ribery…”

Andrea Milani, difensore Primavera, ha parlato al sito ufficiale viola: “A Torino ho segnato un bel gol, devo complimentarmi con Spalluto per l’assist. Ho festeggiato con tutti i compagni, volevo segnare da tanto tempo, è stata una liberazione. Ci prepariamo bene, siamo felici di rigiocare perché sentiamo che la squadra sta rispondendo. Con la Juventus c’è una rivalità storica, daremo il 100% per vincere. Maturità? Sto studiando, non è facile, cerco di dare il massimo anche lì. Idolo? Neymar. E poi Ribery, che seguo già dai tempi del Bayern”.

