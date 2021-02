Bocci: “Progetto tecnico da rilanciare, adesso è vietato sbagliare. Commisso…”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Tanti gli argomenti di attualità trattati:

Dopo due stagione negative serve un rilancio ed un progetto nuovo. Sulle strutture Commisso ha ottenuto risultati importanti, invece il progetto tecnico è indietro. Credo che le prossime giornate possano rivelarsi importanti per capire cosa c’è di buono in questa squadra in vista del futuro. L’anno prossimo non si può sbagliare, servono giocatori di qualità per fare un salto. La questione allenatore è primaria, da quest’ultimo dipenderanno le scelte tecniche. Voci che disturbano l’ambiente? Inevitabile, se non ci sono obiettivi concreti nell’immediato la gente si appassiona agli argomenti extra-campo.