Primavera, il giovane Balbo convocato (di nuovo) con la sua nazionale

Dai canali social della Nazionale venezuelana arriva la notizia della convocazione del terzino della Primavera Luis Balbo con la "vinotinto". Il classe 2006 è stato selezionato dal ct Batista per le due gare di qualificazione al prossimo Mondiale contro Argentina e Paraguay che andranno in scena ad ottobre. Per il giovane viola non si tratta di una prima volta: era già stato convocato nella scorsa tornata di settembre.