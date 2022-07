Primavera, il calendario ufficiale: finale da brividi per i ragazzi di Aquilani

Attraverso una comunicazione sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note la compilazione delle giornate che comporranno il campionato Primavera 2022-2023. Per la Fiorentina, esordio in trasferta contro la neopromossa Udinese seguito da due avversari ostici come l'Empoli e il Cagliari. Da segnalare anche l'ultima giornata del campionato che vedrà i ragazzi di Alberto Aquilani sfidare la Juventus. Di seguito la foto del calendario completo