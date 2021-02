Primavera, ecco date e orari delle prossime due partite

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date delle prossime due partite della Fiorentina Primavera. La squadra di Aquilani, reduce dal ko per 1-0 contro la Spal, tornerà in campo dopodomani allo stadio “Bozzi” alle ore 13 per il big match contro i campioni d’Italia dell’Atalanta (la partita sarà visibile su Sportitalia) mentre sabato 20 Fiorini e compagni saranno in trasferta sul campo del Torino, per il match delle ore 11 presso il campo Bertolotti di Volpiano. Anche il match con i granata sarà visibile su SportiItalia.

Aquilani: “I ragazzi cercano sempre di comandare ed impostare il gioco. Continuiamo così”

