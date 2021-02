Aquilani: “I ragazzi cercano sempre di comandare ed impostare il gioco. Continuiamo così”

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, commenta così la vittoria dei suoi ragazzi in Coppa Italia contro il Milan (La cronaca della partita). Dichicrazioni riportate dall’account twitter della Fiorentina:

Risultato importante perchè ci tenevamo, siamo in campioni in carica di questa competizione. Abbiamo fatto una buona partita anche soffrendo, i ragazzi stanno imparando che si vince anche con prestazioni del genere. Turnover? Giochiamo ogni tre giorni è giusto ruotare e far crescere tutti i ragazzi. Abbiamo un gruppo molto equilibrato. Gioco? Forse siamo stati meno brillanti e meno lucidi su alcune scelte, potevamo farle meglio. I ragazzi sono stati comunque bravissimi, cercano sempre di comandare ed impostare il gioco. Quello che li chiedo non è facile, ma stanno dando delle risposte importanti. Complimenti a loro. Juventus? Adesso pensiamo all’Empoli, per continuare quello che stiamo facendo senza accontentarsi. Poi penseremo ai bianconeri che sono una squadra importante