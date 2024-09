Primavera, Balbo assente contro il Torino. Il motivo è tutt’altro che triste

Il terzino viola, Luis Balbo, classe 2006 non sarà a disposizione di mister Galloppa per la sfida di oggi contro il Torino. Il motivo dell'assenza? Beh, in questo caso non parliamo ne di assenza per infortunio, ne di assenza per motivazioni personali, ma Balbo è stato semplicemente convocato con la sua Nazionale, il Venezuela per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale.