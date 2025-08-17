Oggi la Fiorentina Primavera inizia il suo percorso in campionato con la sfida contro il Torino. In occasione del primo appuntamento di Viola Staff, l'ex calciatore e oggi vice di Galloppa Luca Antonelli, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:
Primavera, Antonelli: “Con Galloppa uno staff unito. Vogliamo vincere tutto”
Allenatori che mi hanno segnato? Ho avuto la fortuna di avere Gasperini che è stato l'allenatore migliore. Lui e Mihajlovic sono quelli che mi hanno lasciato di più a livello umano e calcistico.
Cosa trasmetti ai giocatori?—
Il nostro obiettivo è quello di migliorare i calciatori che ci vengono dati dalla società, che vengono dall'Under 18 e 17. Cerco di essere anche un amico con cui confidarsi. Poi in campo cerchiamo sempre di migliorarli per portarli in prima squadra. Devono essere forti di testa perché quando vanno via da qua è difficile; trovare un centro sportivo così bello e con tutto a portare di mano è difficile.
Con Galloppa—
Siamo uno staff organizzato. A Daniele piace stare durante l'allenamento dentro. Io e l'altro collaboratore cerchiamo di parlare in maniera più privata ai ragazzi. Lavoriamo insieme tutta la settimana, sappiamo cosa dire e cosa non dire.
La più grande soddisfazione e delusione—
La vittoria della Coppa Italia di due anni fa. La più grande delusione è stata la finale dell'anno scorso perché avevamo fatto un percorso bellissimo con un gruppo fantastico. Purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Quest'anno abbiamo tre competizione (anche la Youth League) e cercheremo di portarle a casa tutte e tre.
