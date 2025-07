Dalla Primavera viola alla Serie C: Elia lascia la Fiorentina

Mirko Elia è uno dei giovani che la Fiorentina ha deciso di non riconfermare. Reduce dalla stagione in Primavera 1 con la squadra di Galloppa (31 presenze complessive), il difensore centrale classe 2005 era a Firenze dall'età di 14 anni. Rimasto svincolato, Elia sta per essere ingaggiato dal Forlì: come riporta il QS manca ormai solo l'annuncio per il suo approdo al club romagnolo. Per lui si prospetta quindi l'inizio della carriera da professionista nel campionato di Serie C.