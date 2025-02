Coppa Italia Primavera: Juventus in semifinale, potrebbe raggiungerla la Fiorentina

Un altro incrocio tra viola e bianconeri potrebbe aver luogo in questa stagione: stavolta nell'Under 19

La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia Primavera , nella quale affronterà la vincente di Fiorentina-Cagliari , in programma domani alle ore 13. I giovani bianconeri hanno prevalso superando ai rigori l’Atalanta (dopo aver superato ai rigori anche la Lazio nel turno precedente).

Dopo la semifinale di Coppa Italia femminile, potrebbe prospettarsi, quindi, un altro incrocio tra Fiorentina e Juventus in semifinale di Coppa Italia Primavera. Segnaliamo che, in caso di vittoria, la Fiorentina giocherà in casa la gara “secca” che permetterà l’accesso alla finale.