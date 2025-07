Altro giovane in prestito. Ufficiale Spaggiari all’Arzignano: la nota

Un altro giovanissimo viola lascia la Primavera della Fiorentina per andare a farsi le ossa fra i professionisti. Si tratta di Riccardo Spaggiari che approda in via ufficiale all'Arzignano Valchiampo. Il giovane centrocampista arriva in Veneto con la formula del prestito. L'annuncio ufficiale dai social ufficiali dell'Arzignano: