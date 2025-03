Viareggio Cup: chi è Gianmarco Angiolini, il numero 10 della Fiorentina

Si è distinto nonostante la sconfitta viola in finale il numero 10 di questa Viareggio Cup : Gianmarco Angiolini . Classe 2007, gioca come trequartista che all’occorrenza si allarga per attaccare la fascia. È nel settore giovanile dei viola da ormai 4 anni, e le sue gesta hanno già attirato molte attenzioni su di lui. Dopo i 12 gol dello scorso anno nel campionato Under 17, quest’anno si è dimostrato una pedina importante dello scacchiere di mister Capparella. I suoi 11 G/A dimostrano una grande crescita anche sotto il punto di vista del gioco di squadra.

Arrivati a questa Viareggio Cup, il nativo di Firenze sicuramente ambiva a produrre ottime prestazioni e così è stato. Oltre ad essersi dimostrato cinico davanti alla porta (come dimostra la doppietta nei quarti di finale contro l’Imolese), il 10 viola ha mostrato a tutti una grande personalità unita ad un’ottima tecnica e visione di gioco non facili da trovare già a quell’età. Quest’anno, ha esordito con la Primavera entrando soltanto a partita finita nel match vinto per 1-0 contro il Cagliari in Coppa Italia. Però, se le sue prestazioni dovessero ricalcare quelle viste in questo torneo, non è da escludere un coinvolgimento maggiore già dal prossimo anno.