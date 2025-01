La Fiorentina Under 18 (LE NEWS SULLE GIOVANILI)di Marco Capparella è scesa in campo per la prima volta in campionato in questo 2025. I baby viola hanno trovato un buon pareggio sul campo della Lazio, con il match che è terminato 1-1 e che ha visto i viola andare avanti con Kaba per poi essere raggiunti dai biancocelesti e dalla rete di Gatto.