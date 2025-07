Settore giovanile viola, ufficiali tre nuovi arrivi: i comunicati

Ufficializzati tre nuovi acquisti in casa Fiorentina per il settore giovanile: arrivati un 2009, un 2010 e un 2011

La Fiorentina continua a formare il suo settore giovanile, sul quale punta molto per costruire il suo futuro tutto in casa. Dunque, ufficiali tre nuovi acquisti, che andranno a sistemarsi nelle rispettive rose in base alla loro età. I comunicati: