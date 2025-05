Rubino: “E’ una Fiorentina bellissima”. Leonardelli: “Dimostrata la nostra forza”

Come spesso accaduto anche alla Fiorentina dei grandi, contro la Roma nella semifinale scudetto del campionato Primavera a risultare decisivi sono stati portiere ed attaccante. Eccole, quindi le parole a Sportitalia di Tommaso Rubino, autore del momentaneo 1-1 contro i giallorossi, e di Pietro Leonardelli. Così il primo: "Non dimentichiamoci che la Roma è stata prima in classifica in campionato, era normale che in alcuni momenti della sfida ci mettessero in difficoltà, specie all'inizio. Ma noi abbiamo retto e fatto venire fuori il nostro valore. Festeggiare così è stupendo, siamo una squadra bellissima". Il portiere classe 2006 aggiunge: "Dobbiamo pensare a noi stessi, alle nostre peculiarità, dimostrando sempre la nostra forza. In questo modo siamo arrivati alla finale. Ora aspettiamo di conoscere l'altra finalista, cerchiamo di recuperare energia e concentrazione per la partitissima. Siamo un gruppo fantastico, continuiamo così".