Italia Under 15, i convocati per la Slovenia: ci sono tre baby viola

I convocati dell'Italia Under 15 in vista della Slovenia: Battisti chiama tre giovanissimi dalla Fiorentina

Uscita la lista dei convocati dell'Italia Under 15 in vista della doppia amichevole contro la Slovenia, in programma martedì 21 (ore 12.30) e giovedì 23 gennaio (ore 11.00) presso lo Stadio Gino Colaussi di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Il commissario tecnico Enrico Battisti ha chiamato 22 calciatori e tra i presenti ce ne sono anche tre della Fiorentina. Di seguito la lista: