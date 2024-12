Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: i ragazzi di mister Balestracci escono sconfitti dalla trasferta contro la Salernitana per 1-0. La formazione scesa in campo: Pinzani, Marrone, Tosti (37' st Coratella), Ceccarini (22' st Palloni), Scrpelli, Chiti (1' st Persico), Bellacci (26' st Luka), Del Giudice (37' st Nwagwu), Pagliuso, Faye, Chiarelli. A disposizione: Deguttry, Giannoni, Licciardi. I padroni di casa passano in vantaggio al 30' e, nonostante il pressing della Fiorentina, riescono a portarsi a casa il risultato. Fiorentina che si trova al momento in quarta posizione a 16 punti, in attesa della prossima partita casalinga contro il Palermo.

UNDER 15: Vittoria pesante per la formazione allenata da mister Cristiani che s'impone in casa della Salernitana per 2-6. La formazione scesa in campo: Rosi, Teriaca (20' st Santomauro), Puglisi, Lovari (31' st Venturelli), Castagnoli, Innocenti (31' st Valero), Cecchini (11' st Robbo), Bernamonte, Barzagli (11' st Cantarena), Croci (20' st Pera), Clemente (1' st Savino). A disposizione: Bruna, Barbone. Solo dopo undici minuti i viola passano in vantaggio con Bernamonte. Nel primo tempo a segno anche Croci e Barzagli. Verso la fine della prima frazione di gioco la reazione della Salernitana con il goal di Caputo, ma la Viola reagiste con la rete di Puglisi. Nel secondo tempo i marcatori sono Croci, autore di una doppietta, e Santomauro. Fiorentina che si conferma prima in classifica a 27 punti. Nella prossima giornata ospiteranno il Palermo.

UNDER 14: la Viola esce vittoriosa dalla sfida contro la Torres per 6-2. qui il LINK per rivivere la diretta di VIOLANEWS I ragazzi viola volano in campionato con 21 punti in 7 gare e si confermano primi in classifica. Settimana prossima affronteranno la Sampdoria in trasferta.

UNDER 13: turno di riposo per i più giovani viola.

PRIMAVERA 1 femminile: il campionato ha osservato un turno di riposo. Le ragazze viola occupano il settimo posto in classifica a 12 punti. Nella prossima giornata andranno in trasferta a Roma.