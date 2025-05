Fiorentina: su Violanews LIVE i match decisivi di U15 e U14

Come sicuramente sapete Violanews segue con le dirette LIVE non solo le partite della prima squadra e della Primavera, ma anche quelle della squadra femminile e del settore giovanile. Oggi saranno due i LIVE che Violanews vi propone. Eccoli in dettaglio con gli Under 15 che devono ribaltare la sconfitta subita nell'andata degli ottavi di finale mentre gli Under 14 giocano l'ultima partita del loro girone, sono a punteggio pieno e hanno ottime possibilità di passare alla fase successiva.