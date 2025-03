Fiorentina-Genoa, finale Viareggio Cup: quando e dove vederla in TV e streaming

Fiorentina-Genoa, finale della 75ª edizione della Viareggio Cup. Ecco il miglior modo per seguirla in TV e in streaming

Sarà Fiorentina-Genoa la finale della 75ª edizione della Viareggio Cup, fissata per lunedì 31 marzo alle ore 15:00, allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio. I ragazzi di Capparella hanno superato in semifinale il Sassuolo per 2-1 grazie alle reti di Puzzoli e Sturli, mentre i rossoblù il Torino per 0-2. Ecco i migliori modi di seguire la partita in TV e in streaming.