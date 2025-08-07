Per rinforzare la rosa degli Under 15 allenata da Mattia Balestracci arriva Enea Taci, mediano mancino proveniente dal Cittadella. Dopo nove anni trascorsi nel settore giovanile granata, arriva il salto in viola. Una maglia che Taci ha già avuto modo di vestire durante l’ultima edizione del Trofeo Caroli. La Fiorentina, infatti, lo prelevò in prestito per la manifestazione, vinta battendo la Juventus in finale.
Fiorentina, altro innesto per gli Under 15: preso Taci dal Cittadella
Enea Taci, mediano mancino proveniente dal Cittadella, arriva in viola dopo averlo vestito in prestito nell’ultima edizione del Trofeo Caroli
L’arrivo di Taci - ricorda canteraviola - si somma a quelli già ufficiali di Minicucci (dal Terni), Febbraro (Peluso Academy), Perdoncin (Cittadella), Floro Flores (Pasquale Foggia Academy) e Musah (Lazio).
