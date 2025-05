Fine settimana importante per le giovanili: i nostri 3 LIVE

Tre partite importanti per le giovanili della Fiorentina che Violanews vi proporrà sempre in diretta

Quello che inizia stasera è un fine settimana importante per il settore giovanile della Fiorentina con tre squadre in gioco per un titolo nei rispettivi campionati e coppe. Si inizia questa sera con la finale scudetto Primavera alle 20.30 fra Fiorentina e Inter (diretta live curata da Niccolò Meoni e Stefano Fantoni). Domani pomeriggio invece gli under 15 viola, vera e propria punta di diamante del settore giovanile saranno impegnati a Milano nella semifinale di andata contro il Milan. Seguirà la partita direttamente da Milano con una diretta LIVE la nostra Giada Di Stefano. Infine domenica pomeriggio alle 17 sarà la volta della Primavera femminile che giocherà contro l'Inter la semifinale della Coppa Italia di categoria. In quesot caso la diretta LIVE sarà curata da Jacopo Sottili.