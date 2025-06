Femminile U14: la Fiorentina trionfa nel primo Torneo Catherine Commisso

La vittoria va alla Fiorentina Under 14 che si aggiudica la semifinale contro l'Affrico, per poi battere per 3-0 il Grosseto in finale. Un successo che si somma quello di mercoledì quando, sempre l'U14 aveva vinto, sotto età, il Campionato Regionale Giovanissime U15 battendo la Vigor Rignano 3-2.