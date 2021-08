N. Pierozzi si presenta: “Dal settore giovanile viola mi porto dietro tante cose”

Le parole della pianticella viola

"Mi sto trovando benissimo , è un mondo stimolante e nuovo per me. Mi sto abituando giorno dopo giorno, devo scoprire questo mondo piano piano. Siamo un gruppo giovane e per me non è stato difficile ambientarmi. Sono arrivato più tardi ma la prima amichevole è andata bene, ho cercato di imparare le cose richieste dal mister. Della mia esperienza nel settore giovanile della Fiorentina mi porto dietro tante cose: nei tre anni in Primavera ho vinto anche delle coppe, porto vivacità ma sono qui per imparare. Qualità? Mi sento forte sulla corsa, è il mio punto di forza, sia sulla fascia destra che sulla sinistra, devo migliorare nella mentalità e nell'approccio coi grandi che mi aiuteranno in vista del campionato.Vogliamo fare una grande stagione, su di noi ci sono aspettative importanti, spero di dare qualità assicurando qualche gol e assist".