“Memorial Daniel Guerini”, la Fiorentina e cinque società parteciperanno: le info

L'annuncio social di Alberto Aquilani: "Come promesso non verrai mai dimenticato campione”

C’è anche la Fiorentina tra le squadre che prenderanno parte alla prima edizione del Memorial Daniel Guerini. Torneo che si svolgerà tra il 3 e 5 giugno e che avrà lo scopo di ricordare il giovane calciatore scomparso tragicamente il 24 marzo 2021. Per il calciatore, con un trascorso anche nelle giovanili viola, prenderanno parte all’evento le giovanili di Roma, Lazio, Torino, Spes Montesacro, Totti Soccer School e la stessa Fiorentina. Ad annunciare l’evento è stato tramite Twitter, Alberto Aquilani che con un post ha commentato: “Come promesso non verrai mai dimenticato campione”