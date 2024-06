L’under 17 batte il Monza anche al ritorno e va alle semifinali

L'under 17 continua nella sua ottima stagione. I ragazzi viola nei quarti di finale di finale per i play-off hanno superato il Monza. Dopo la vittoria per 1-2 all'andata è arrivato il successo al Viola Park per 2-0 oggi. Adesso ci sono le semifinali in campo neutro, su gara secca. Decisive le reti di Sanogo e Di Pierdomenico che ha chiuso definitivamente la gara.