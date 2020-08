Liste di svincolo: un Primavera saluta definitivamente la Fiorentina

Sono stati resi noti nelle scorse ore i nomi dei giovani calciatori svincolati dalle società di appartenenza; fra i tanti nomi presenti nel comunicato ufficiale della Lega Serie A, alla voce “Fiorentina” leggiamo Jacopo Gelli, difensore classe 2001 che era stato girato in prestito all’Aglianese. Le strade di Gelli e della Viola si dividono, dunque, dopo quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia Primavera nella prima parte di stagione.

Leggi anche – L’OPINIONE: “COMMISSO SI SENTE PRESO IN GIRO DA QUALCUNO…