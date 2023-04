L’infortunio e il ritorno: le congratulazioni degli specialisti a Lorenzo Chiesa

Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, fa parte delle giovanili della Fiorentina. Il giocatore è stato operato a metà giugno del 2022 e convocato in gara ufficiale del campionato Primavera a metà marzo

Lorenzo Chiesa, fratello di Federico, fa parte delle giovanili della Fiorentina. Il giocatore è stato operato a metà giugno del 2022 e convocato in gara ufficiale del campionato Primavera a metà marzo. Adesso il suo percorso riabilitativo è giunto al termine e ha disputato la prima gara ufficiale in campo durante il torneo di Viareggio. Gli specialisti di "TOP PHYSIO", specialisti che hanno seguito il ragazzo, hanno fatto i loro auguri per il ritorno.