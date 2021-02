Le giovanili viola pronte al ritorno in campo: sorridono i ragazzi dagli U15 agli U18

Si torna in campo, stavolta anche gli adolescenti. Dopo la Primavera, anche le altre formazioni giovanili sono pronte a giocare, dopo lo stop forzato imposto dalla seconda ondata della pandemia. La Nazione dedica spazio alle formazioni comprese tra gli Under 15 e gli Under 18, ancora ignare di una data precisa ma già messe in moto in vista della ripresa con tamponi e protocolli di sicurezza. Già dal 15 gennaio sono ripresi gli allenamenti, quindi il mese che inizia oggi vedrà una serie di test-match che preluderanno al riavvio dei campionati nel giro di tre o quattro settimane. In settimana verrà decisa una data definitiva. Intanto l’Under 17 ha accolto Jacopo Falanga al posto di Marco Donadel, entrato nello staff di Prandelli. I più piccoli, invece, continuano ad allenarsi a gruppi di quattro senza l’utilizzo di docce e spogliatoi per limitare le occasioni di contagio.

Per tutte le news sul calcio giovanile e non solo, visita Numericalcio

Per i grandi grane contrattuali: Vlahovic non deve diventare il nuovo Chiesa