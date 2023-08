La storia di Bassidy Sanogo, dallo sbarco a Livorno al Viola Park

E' qui che Bassidy inizia a inseguire il sogno di giocare a calcio, venendo tesserato per i giovanissimi del Livorno. Parla solo francese, i contatti con mister e compagni di squadra avvengono così, spesso, tramite il traduttore dei cellulari, ma la lingua del campo parla un chiaro linguaggio universale; Bassidy ci sa fare e si vede. Naturalmente, non essendo tesserato, non può giocare la domenica, e inizialmente non ne capisce neppure il motivo, ma l'iter burocratico è articolato, tanto che occorre anche aspettare il placet della Fifa.