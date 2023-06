Aquilani lascerà la Fiorentina per approdare il altri lidi e affrontare nuove avventure. La Fiorentina quindi deve decidere chi sarà il prossimo allenatore della Primavera

Aquilani lascerà la Fiorentina per approdare il altri lidi e affrontare nuove avventure. La Fiorentina quindi deve decidere chi sarà il prossimo allenatore della Primavera. Come sottolineato da TMW, Pasquale Luiso sarebbe stato contatto sia dai viola che dal Firenzuola dopo l'esperienza alla Primavera della Juve Stabia. Vedremo se sarà il profilo scelto per affidare la crescita dei giovani talenti della Fiorentina.