La Fiorentina punta un difensore per le Giovanili: il nome è familiare

Colpo in arrivo per le Giovanili della Fiorentina? Il club viola sta seguendo un giovane difensore centrale

Come riportato da TuttoCalcioGiovanile, la Fiorentina vuole rinforzare il reparto Giovanile con un nuovo difensore centrale. Si tratta di Raffaele Montella, classe 2008 in forza al Real Casarea. Nella scorsa stagione ha fatto esperienza anche tra il Benevento Under 15. Chissà, la Fiorentinapotrebbe arricchire il reparto Giovanile con un nuovo acquisto.