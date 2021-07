La Fiorentina non crede in Sersanti, su di lui adesso c’è la Juventus

Alessandro Sersanti non è stato messo contratto dalla Fiorentina. Come riporta Grossetosport.com il classe 2002 è rimasto a Grosseto, dove ha disputato un bel campionato in Serie C. A dispetto di quanto messo in mostra in Maremma, il club viola...

Redazione VN

Alessandro Sersanti non è stato messo contratto dalla Fiorentina. Come riporta Grossetosport.com il classe 2002 è rimasto a Grosseto, dove ha disputato un bel campionato in Serie C. A dispetto di quanto messo in mostra in Maremma, il club viola non ha creduto sufficientemente in lui.

Una scelta, quella adottata dal sodalizio fiorentino, che ha finito per giovare al Grosseto. Per Sersanti ci sono alcune soluzioni possibili, inclusa una permanenza in biancorosso, ma pare proprio che su di lui si siano posati gli occhi della Juventus U23 allenata dal grossetano Zauli. Se la cosa si concretizzerà, il ragazzo avrà una bella occasione da sfruttare, mentre il Grosseto otterrà un po’ di denaro.