Koffi: “Preferita la Fiorentina al Liverpool, vi racconto. Montella puntava su di me”

Christian Koffi, esterno classe 2000 della Primavera viola (ma in odore di promozione: LEGGI), ha rilasciato una lunga intervista al sito francese sofoot.com. Questi i passaggi più interessanti: “Ora va un po’ meglio, ma le prime settimane di lockdown sono state difficili perché vivo da solo. Ho cercato di tornare in Francia ma poiché ancora non si sapeva se il campionato sarebbe ripreso il club mi ha chiesto di restare a Firenze”.

Sul perché nel 2018 ha preferito la Fiorentina la Liverpool: “Ci sono molte cose che entrano in gioco. Quando mi sono stati presentati i contratti ed i progetti sportivi ho capito che la Fiorentina era la scelta migliore. Inizialmente non volevo andare in Italia perché credevo che quel tipo di calcio non fosse adatto alle mie caratteristiche ma dopo averne parlato con la mia famiglia ho capito che giocare qua mi avrebbe portato molto. E non mi sbagliavo”.

Sui primi passi a Firenze: “L’allenatore della Primavera (Bigica, ndr) mi ha dato fiducia fin dall’inizio e mi ha detto che l’unica verità sarebbe stata quello del campo. Oggi parlo fluentemente italiano ma ancora si sente un po’ l’accento”.

Sulla prima convocazione in prima squadra squadra: “Mi sarebbe piaciuto entrare ma non è successo. Successivamente Montella mi ha mostrato direttamente che avrebbe voluto puntare su di me e infatti mi ha portato negli Stati Uniti per la tournée”.

Su Boateng e Ribery: “Sono felice perché c’è sempre da imparare da giocatori come loro, non hai tutti i giorni la possibilità di incontrarli. Ero un fan di Ribery quando ero più giovane”.