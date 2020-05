Allenamenti: Iachini convocherà anche cinque baby della Primavera

La Nazione scrive degli allenamenti della Fiorentina. Tra le decisioni che il club viola sembra aver già preso c’è quella di aggregare alla prima squadra alcuni giovani della Primavera rimasti in Toscana in questi mesi: per permettere a Iachini di lavorare con un gruppo numeroso, in vista della ripresa del campionato e tre partite a settimana, alcuni baby (quattro o cinque) saliranno in pianta stabile con i grandi e ci rimarranno fino al termine della stagione, visto che ormai il campionato dei giovani è prossimo ad essere annullato: i nomi in lizza sono quelli di Simonti, Ponsi, Chiti, Edoardo Pierozzi, Beloko, Fiorini e Koffi.