Juve Primavera umiliata dai viola: “I grandi non sarebbero più usciti di casa”

"Sei la Juve e con questa maglia bisogna vincere sempre. Fa male perdere in questo modo qua. Fino al 3-1 abbiamo fatto una partita buona, ma dopo hai preso 5 gol. Se fosse successo in prima squadra non uscivi fuori di casa per un mese. Avere vergogna di perdere in questo modo qua serve, a volte è meglio di una vittoria per imparare. Se fosse successo in prima squadra sarebbe stata una catastrofe. Alla Juve non aspettano neanche in Primavera, con questa maglietta qua devi crescere, portare i giocatori pronti all’Under 23 e in prima squadra, vincendo. A me hanno insegnato questo: se arrivi secondo è un fracasso. Non è bellissimo che sei obbligato a sempre vincere, ma dobbiamo sapere che nel calcio può vincere la Fiorentina. A me hanno insegnato che ogni giorno me lo dovevo meritare, serve meritocrazia per indossare la maglia della Juve. L’equilibrio che si trova con l’età, crescendo e con l’esperienza sbagliando. Dobbiamo stare tranquilli, continuo a pensare che la squadra è forte con tanti 2005 forti e con l’aiuto dei 2004 che hanno fatto la categoria. La cosa più importante è il gruppo".