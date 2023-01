Joe Barone oggi al seguito degli Under 13!

Certamente non possiamo dire che il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone non abbia interesse per il settore giovanile viola. Questo pomeriggio infatti è andato a Peretola dove era in programma una partita degli Under 13 fra Fiorentina e Montevarchi. Chissà quanto sarà stata l'emozione dei giovanissimi ragazzi che avranno certamente notato la presenza in tribuna di Barone.