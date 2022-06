Italia Under 18, tre i giocatori convocati della Primavera della Fiorentina

Ecco la lista dei 23 Azzurrini convocati dal CT dell'Italia Under 18, Daniele Franceschini, per lo stage: presenti tre Primavera viola

Daniele Franceschini, CT dell'Italia Under 18, ha diramato la lista dei 23 convocati per lo stage in programma al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" del 30 maggio fino all'1 giugno. Nella lista presenti anche tre giocatori della Primavera della Fiorentina di Alberto Aquilani. La lista completa: