Italia U19, un Viola su tre in campo nel sorprendente ko contro l’Estonia

Sconfitta a sorpresa per la formazione Under 19 nella prima gara della fase a qualificazione verso i prossimi europei di categoria. La formazione azzurra guidata dal commissario tecnico Alberto Bollini crolla nel finale contro l'Estonia perdendo per 2-0. Gli azzurri dopo aver avuto in mano il pallino del gioco (colpendo anche una traversa) hanno subito la rete dello svantaggio al 90' per poi veder raddoppiare gli avversari solo tre minuti più tardi. Inizia il salita il percorso degli azzurrini. Contro la Bosnia la squadra di Bollini dovrà necessariamente vincere per raddrizzare la qualificazione. (Mondoprimavera.com)