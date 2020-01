Intanto Buso può sorridere: dalla Roma arriva un attaccante per l’Under 18

Ore frenetiche per il mercato della Fiorentina: tra oggi e domani attese novità per difesa e centrocampo (LEGGI QUI). Intanto si muove qualcosa anche per il settore giovanile: la Fiorentina è infatti pronta ad accogliere dalla Roma Vittorio Agostinelli, attaccante classe 2002 che poco fa ha lasciato Trigoria con le valigie in mano e accompagnato dall’agente. Nelle prossime ore il suo trasferimento in viola (a titolo definitivo) diventerà ufficiale e il giocatore dovrebbe mettersi a disposizione della formazione Under 18 allenata da Renato Buso.